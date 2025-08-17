Einheitsübersetzung

1 Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, / eine kränkende Rede reizt zum Zorn.

2 Die Zunge der Weisen tut der Erkenntnis gut, / der Mund der Narren sprudelt Torheit hervor.

3 An jedem Ort sind die Augen des HERRN, / sie wachen über Gute und Böse.

4 Eine sanfte Zunge ist ein Lebensbaum, / eine falsche Zunge bricht das Herz.

5 Der Tor verschmäht die Unterweisung seines Vaters, / wer auf Zurechtweisung achtet, ist klug.

6 Im Haus des Gerechten gibt es reichen Vorrat, / was der Frevler erwirbt, wird zerschlagen.

7 Die Lippen der Weisen streuen Erkenntnis aus, / das Herz der Toren ist verkehrt.

8 Das Opfer der Frevler ist dem HERRN ein Gräuel, / am Gebet der Rechtschaffenen aber hat er Gefallen.

9 Ein Gräuel ist dem HERRN der Weg des Frevlers, / wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er.

10 Schlimme Strafe trifft den, der den Pfad verlässt, / wer Zurechtweisung hasst, muss sterben.

11 Totenreich und Unterwelt liegen offen vor dem HERRN, / wie viel mehr die Herzen der Menschen.

12 Ein Zuchtloser liebt es nicht, dass man ihn rügt, / zu weisen Menschen begibt er sich nicht.

13 Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, / Kummer im Herzen bedrückt das Gemüt.

14 Das Herz des Verständigen sucht Erkenntnis, / der Mund der Toren ergeht sich in Torheit.

15 Der Bedrückte hat lauter böse Tage, / der Frohgemute hat ständig Feiertag.

16 Besser wenig in der Furcht des HERRN / als reiche Schätze und keine Ruhe.

17 Besser ein Gericht Gemüse, wo Liebe herrscht, / als ein gemästeter Ochse und Hass dabei.

18 Ein hitziger Mensch erregt Zank, / ein langmütiger besänftigt den Streit.

19 Der Weg des Faulen ist wie ein Dornengestrüpp, / der Pfad der Redlichen aber ist gebahnt.

20 Ein weiser Sohn macht dem Vater Freude, / nur ein törichter Mensch verachtet seine Mutter.

21 Torheit macht dem Unverständigen Freude, / der einsichtige Mann geht den geraden Weg.

22 Wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne, / wo viele Ratgeber sind, gibt es Erfolg.

23 Jeden freut es, wenn er Antwort geben kann, / und wie gut ist doch ein Wort zur rechten Zeit.

24 Einen Lebenspfad zur Höhe gibt es für den Klugen, / damit er der Totenwelt drunten entgeht.

25 Das Haus der Stolzen reißt der HERR nieder, / den Grenzstein der Witwe aber macht er fest.

26 Die Pläne des Bösen sind dem HERRN ein Gräuel, / aber freundliche Reden sind lauter.

27 Wer unrechten Gewinn macht, zerstört sein Haus, / wer Bestechung von sich weist, wird lange leben.

28 Der Gerechte überlegt sich im Herzen jede Antwort, / aber der Mund der Frevler sprudelt Schlechtes hervor.

29 Fern ist der HERR den Frevlern, / doch das Gebet der Gerechten hört er.

30 Strahlende Augen erfreuen das Herz, / frohe Kunde labt den Leib.

31 Ein Ohr, das auf heilsame Mahnungen hört, / hält sich unter den Weisen auf.

32 Wer Zucht abweist, verachtet sich selbst; / wer aber auf Mahnungen hört, erwirbt Verstand.

33 Die Furcht des HERRN erzieht zur Weisheit / und Demut geht der Ehre voran.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten