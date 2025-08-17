Einheitsübersetzung online lesen
Einheitsübersetzung
1 Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst / und meine Gebote beherzigst,
2 der Weisheit Gehör schenkst, / dein Herz der Einsicht zuneigst,
3 wenn du nach Erkenntnis rufst, / mit lauter Stimme um Einsicht bittest,
4 wenn du sie suchst wie Silber, / nach ihr forschst wie nach Schätzen,
5 dann wirst du die Furcht des HERRN begreifen / und Gotteserkenntnis finden.
6 Denn der HERR gibt Weisheit, / aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht.
7 Für die Redlichen hält er Hilfe bereit, / den Rechtschaffenen ist er ein Schild.
8 Er hütet die Pfade des Rechts / und bewacht den Weg seiner Frommen.
9 Dann wirst du Recht und Gerechtigkeit begreifen, / Redlichkeit und jede gute Bahn;
10 denn Weisheit zieht ein in dein Herz, / Erkenntnis beglückt deine Seele.
11 Besonnenheit wacht über dir / und Einsicht behütet dich.
12 Sie bewahrt dich vor dem Weg des Bösen, / vor Männern, die Verkehrtes reden,
13 die den rechten Weg verlassen, / um auf dunklen Pfaden zu gehen,
14 die sich freuen am bösen Tun / und jubeln über die Verkehrtheit des Schlechten,
15 deren Pfade krumm verlaufen / und deren Bahnen in die Irre führen.
16 Sie bewahrt dich vor der fremden Frau, / vor der Fremden, die verführerisch redet,
17 die den Gefährten ihrer Jugend verlässt / und den Bund ihres Gottes vergisst;
18 ihr Haus sinkt hinunter zur Totenwelt, / ihre Bahnen führen zu den Totengeistern hinab.
19 Wer zu ihr geht, kehrt nie zurück, / findet nie wieder die Pfade des Lebens.
20 So kannst du auf dem Weg der Guten gehen, / dich an die Pfade der Gerechten halten;
21 denn die Redlichen werden das Land bewohnen, / wer rechtschaffen ist, wird darin bleiben.
22 Die Frevler aber werden aus dem Land verstoßen, / die Verräter aus ihm weggerissen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten