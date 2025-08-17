Einheitsübersetzung

1 Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst / und meine Gebote beherzigst,

2 der Weisheit Gehör schenkst, / dein Herz der Einsicht zuneigst,

3 wenn du nach Erkenntnis rufst, / mit lauter Stimme um Einsicht bittest,

4 wenn du sie suchst wie Silber, / nach ihr forschst wie nach Schätzen,

5 dann wirst du die Furcht des HERRN begreifen / und Gotteserkenntnis finden.

6 Denn der HERR gibt Weisheit, / aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht.

7 Für die Redlichen hält er Hilfe bereit, / den Rechtschaffenen ist er ein Schild.

8 Er hütet die Pfade des Rechts / und bewacht den Weg seiner Frommen.

9 Dann wirst du Recht und Gerechtigkeit begreifen, / Redlichkeit und jede gute Bahn;

10 denn Weisheit zieht ein in dein Herz, / Erkenntnis beglückt deine Seele.

11 Besonnenheit wacht über dir / und Einsicht behütet dich.

12 Sie bewahrt dich vor dem Weg des Bösen, / vor Männern, die Verkehrtes reden,

13 die den rechten Weg verlassen, / um auf dunklen Pfaden zu gehen,

14 die sich freuen am bösen Tun / und jubeln über die Verkehrtheit des Schlechten,

15 deren Pfade krumm verlaufen / und deren Bahnen in die Irre führen.

16 Sie bewahrt dich vor der fremden Frau, / vor der Fremden, die verführerisch redet,

17 die den Gefährten ihrer Jugend verlässt / und den Bund ihres Gottes vergisst;

18 ihr Haus sinkt hinunter zur Totenwelt, / ihre Bahnen führen zu den Totengeistern hinab.

19 Wer zu ihr geht, kehrt nie zurück, / findet nie wieder die Pfade des Lebens.

20 So kannst du auf dem Weg der Guten gehen, / dich an die Pfade der Gerechten halten;

21 denn die Redlichen werden das Land bewohnen, / wer rechtschaffen ist, wird darin bleiben.

22 Die Frevler aber werden aus dem Land verstoßen, / die Verräter aus ihm weggerissen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten