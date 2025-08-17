Einheitsübersetzung

1 Guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum, / hohes Ansehen besser als Silber und Gold.

2 Reiche und Arme begegnen einander; / der HERR hat sie alle erschaffen.

3 Der Kluge sieht das Unheil und verbirgt sich, / die Unerfahrenen laufen weiter und müssen es büßen.

4 Der Lohn für Demut ist Furcht des HERRN, / Reichtum, Ehre und Leben.

5 Dornen und Schlingen liegen auf dem Weg des Falschen; / wer sein Leben behütet, bleibt ihnen fern.

6 Erzieh den Knaben für seinen Lebensweg, / dann weicht er auch im Alter nicht davon ab.

7 Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt, / der Schuldner ist seines Gläubigers Knecht.

8 Wer Unrecht sät, erntet Unheil, / der Stecken seines Übermuts versagt.

9 Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, / weil er den Armen von seinem Brot gibt.

10 Vertreib den Zuchtlosen, so schwindet der Zank, / Streiten und Schimpfen hören auf.

11 Wer die Lauterkeit des Herzens liebt - / wegen seiner gefälligen Rede wird der König sein Freund.

12 Die Augen des HERRN behüten den Einsichtigen, / das Gerede des Verräters bringt er zu Fall.

13 Der Faule sagt: Ein Löwe ist draußen, / mitten auf der Straße käme ich ums Leben.

14 Der Mund fremder Frauen ist eine tiefe Grube; / wen der HERR verdammt, der fällt hinein.

15 Steckt Torheit im Herzen des Knaben, / die Rute der Zucht vertreibt sie daraus.

16 Wer den Armen bedrückt, macht ihn reich, / wer dem Reichen gibt, macht ihn arm.

DRITTE SAMMLUNG: WORTE VON WEISEN: 22,17–24,22

17 Neige dein Ohr und höre Worte von Weisen, / richte dein Herz auf meine Erkenntnis!

18 Schön ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst; / sie mögen fest auf deinen Lippen sein.

19 Damit dein Vertrauen auf dem HERRN steht, / lehre ich dich heute, ja dich.

20 Habe ich nicht dreißig Sätze für dich aufgeschrieben / als wissenswerte Ratschläge,

21 um dich Wahrheit erkennen zu lassen, verlässliche Reden, / damit du denen, die dich senden, verlässliche Worte antworten kannst?

22 Beraube den Schwachen nicht, denn er ist ja so schwach, / zertritt den Armen nicht am Tor!

23 Denn der HERR führt den Rechtsstreit für sie / und raubt denen das Leben, die sie berauben.

24 Befreunde dich nicht mit dem Jähzornigen, / verkehre nicht mit einem Hitzkopf,

25 damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst / und dir eine Schlinge legst für dein Leben!

26 Sei nicht unter denen, die sich durch Handschlag verpflichten, / die Bürgschaft leisten für Schulden;

27 wenn du nicht zahlen kannst - / soll man dein Bett unter dir wegnehmen?

28 Verschieb nicht die alte Grenze, / die deine Väter gesetzt haben!

29 Siehst du einen, der gewandt ist in seinem Beruf: / vor Königen wird er dienen. / Vor Niedrigen wird er nicht dienen.

