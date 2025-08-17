Einheitsübersetzung

1 Wenn du zu Tisch sitzt bei einem Herrscher, / so achte nur auf das, was vor dir steht!

2 Setz ein Messer an deine Kehle, / wenn du ein gieriger Mensch bist!

3 Sei nicht begierig auf seine Leckerbissen; / sie sind eine trügerische Speise!

4 Müh dich nicht ab, um Reichtum zu erwerben, / aus eigener Einsicht lass ab davon!

5 Betrachtest du ihn nur flüchtig, ist er schon weg, / denn er wird sich gewiss Flügel machen / und wie ein Geier zum Himmel fliegen.

6 Iss nicht das Brot des Geizigen, / sei nicht begierig auf seine Leckerbissen!

7 Denn wie einer, der berechnend ist, so ist er. / Er sagt zu dir: Iss und trink!, / doch sein Herz ist dir nicht zugetan.

8 Den Bissen, den du gegessen hast, musst du erbrechen / und deine freundlichen Worte hast du vergeudet.

9 Rede nicht vor den Ohren eines Törichten; / denn er missachtet deine klugen Worte!

10 Verschieb nicht die alte Grenze, / dring nicht in die Felder der Waisen vor!

11 Denn ihr Anwalt ist mächtig, / er wird ihre Sache gegen dich führen.

12 Öffne dein Herz für die Unterweisung, / dein Ohr für verständige Reden!

13 Erspar dem Knaben die Züchtigung nicht; / wenn du ihn schlägst mit dem Stock, wird er nicht sterben.

14 Du schlägst ihn mit dem Stock, / bewahrst aber sein Leben vor der Unterwelt.

15 Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, / so freut sich auch mein eigenes Herz.

16 Mein Inneres ist voll Jubel, / wenn deine Lippen reden, was recht ist.

17 Dein Herz ereifere sich nicht wegen der Sünder, / sondern eifere stets nach der Furcht des HERRN!

18 Denn sicher gibt es eine Zukunft, / deine Hoffnung wird nicht zerschlagen.

19 Höre, mein Sohn, und sei weise, / lenke dein Herz auf geraden Weg!

20 Gesell dich nicht zu den Weinsäufern, / zu solchen, die im Fleischgenuss schlemmen;

21 denn Säufer und Schlemmer werden arm, / Schläfrigkeit kleidet in Lumpen.

22 Hör auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, / verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird!

23 Erwirb dir Wahrheit und verkauf sie nicht mehr: / Weisheit, Erziehung und Einsicht!

24 Laut jubelt der Vater des Gerechten; / wer einen weisen Sohn hat, kann sich über ihn freuen.

25 Deine Eltern mögen sich freuen; / jubeln möge die Mutter, die dich gebar.

26 Gib mir dein Herz, mein Sohn, / deine Augen mögen an meinen Wegen Gefallen finden;

27 denn die Dirne ist eine tiefe Grube, / die fremde Frau ein enger Brunnen.

28 Ja, wie ein Räuber lauert sie auf / und mehrt die Verräter unter den Menschen.

29 Wer hat Ach? Wer hat Weh? / Wer Gezänk? Wer Klage? / Wer hat Wunden wegen nichts? / Wer trübe Augen?

30 Jene, die bis in die Nacht beim Wein sitzen, / die kommen, um den Mischwein zu probieren.

31 Schau nicht nach dem Wein, wie er rötlich schimmert, / wie er funkelt im Becher: / Er trinkt sich so leicht!

32 Zuletzt beißt er wie eine Schlange, / verspritzt Gift gleich einer Viper.

33 Deine Augen sehen seltsame Dinge, / dein Herz redet wirres Zeug.

34 Du bist wie einer, der auf hoher See schläft, / der einschläft über dem Steuer des Schiffes.

35 Man hat mich geschlagen, doch es tat mir nicht weh, / man hat mich gehauen, aber ich habe nichts gespürt. / Wann wache ich auf? / Ich will weitermachen, ihn wieder suchen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten