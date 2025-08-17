Einheitsübersetzung

FÜNFTE SAMMLUNG: WEITERE SPRICHWÖRTER SALOMOS: 25,1–29,27

1 Auch das sind Sprichwörter Salomos, die die Männer Hiskijas, des Königs von Juda, sammelten.

2 Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verhüllen, / und Ehre der Könige ist es, eine Sache zu erforschen.

3 Der Himmel so hoch und die Erde so tief / und das Herz von Königen: sie sind nicht zu erforschen.

4 Scheidet man die Schlacken vom Silber, / gelingt dem Feinschmied das Gefäß.

5 Scheidet man den Frevler vom König, / erlangt dessen Thron Bestand durch Gerechtigkeit.

6 Rühme dich nicht vor dem König / und stell dich nicht an den Platz der Großen;

7 denn besser, man sagt zu dir: Rück hier herauf, / als dass man dich nach unten setzt wegen eines Vornehmen. / Was deine Augen sahen, /

8 bring es nicht übereilt als Streitfall vor; / denn was willst du später tun, / wenn dein Nächster dich bloßstellt?

9 Trag deinen Streit mit deinem Nächsten aus, / doch verrate nicht das Geheimnis eines andern,

10 sonst wird dich schmähen, wer es hört, / und dein übler Ruf wird nicht mehr weichen.

11 Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen / ist ein Wort in vollendeter Form.

12 Wie ein goldener Ring und Schmuck aus Feingold / ist ein weiser Mahner für ein Ohr, das zuhört.

13 Wie kühlender Schnee an einem Sommertag / ist ein verlässlicher Bote für den, der ihn sendet; / er erquickt die Seele seines Herrn.

14 Aufziehende Wolken mit Wind, doch kein Regen, / so ist ein Mann, der Versprechungen macht und nicht hält.

15 Mit Geduld wird ein Vorgesetzter umgestimmt, / sanfte Zunge bricht Knochen.

16 Findest du Honig, iss nur, so viel dir bekommt, / sonst wirst du ihn satt und erbrichst ihn.

17 Mach dich rar im Haus deines Nächsten, / sonst wird er dich satt und verabscheut dich!

18 Keule und Schwert und scharfer Pfeil: / das ist einer, der falsch aussagt gegen seinen Nächsten.

19 Schlechter Zahn und stolpernder Fuß: / so ist das Vertrauen auf einen Verräter am Tag der Not.

20 Einer, der seine Kleider ablegt an einem kalten Tag, / Essig auf Laugensalz: so ist, wer Lieder singt vor einem missmutigen Herzen.

21 Hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen, / hat er Durst, gib ihm zu trinken;

22 so sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt / und der HERR wird es dir vergelten.

23 Der Nordwind bringt Regen, / eine heimtückische Zunge zornige Gesichter.

24 Besser in einer Ecke des Daches wohnen / als eine zänkische Frau im gemeinsamen Haus.

25 Kühles Wasser für eine durstige Kehle / ist eine gute Nachricht aus fernem Land.

26 Ein getrübter Brunnen, ein verschütteter Quell / ist ein Gerechter, der vor dem Frevler wankt.

27 Zu viel Honig essen ist nicht gut: / Ebenso spare mit ehrenden Worten!

28 Eine Stadt mit eingerissener Mauer / ist ein Mann, der sich nicht beherrscht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten