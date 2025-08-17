Einheitsübersetzung

1 Rühme dich nicht des morgigen Tages, / denn du weißt nicht, was der Tag gebiert.

2 Rühmen soll dich ein anderer, nicht dein eigener Mund, / ein Fremder, nicht deine eigenen Lippen.

3 Schwer ist der Stein und eine Last ist der Sand, / doch der Ärger mit einem Toren ist schwerer als beide.

4 Mag der Zorn grausam sein und überschäumend die Wut, / wer aber besteht vor der Eifersucht?

5 Besser offener Tadel / als Liebe, die sich nicht zeigt.

6 Treu gemeint sind die Schläge eines Freundes, / zahlreich die Küsse eines Feindes.

7 Der Satte tritt Honig mit Füßen, / doch dem Hungrigen schmeckt alles Bittere süß.

8 Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, / so ist ein Mensch, der aus seiner Heimat fliehen muss.

9 Salböl und Räucherwerk erfreuen das Herz - / so auch die Herzlichkeit eines Freundes aus innerer Überzeugung.

10 Deinen Freund und deines Vaters Freund gib nicht auf, / geh nicht in das Haus deines Bruders, wenn du in Not bist! / Besser ein Nachbar in der Nähe / als ein Bruder in der Ferne.

11 Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, / damit ich dem antworten kann, der mich beschimpft!

12 Der Kluge sieht das Unheil und verbirgt sich, / die Unerfahrenen laufen weiter und müssen es büßen.

13 Nimm ihm das Kleid, denn er hat für einen andern gebürgt! / Einer Fremden wegen pfände bei ihm!

14 Wer seinen Nächsten zu laut begrüßt, / dem wird es frühmorgens als Verwünschung ausgelegt.

15 Ein ständig tropfendes Dach in der Regenzeit / und eine zänkische Frau gleichen einander.

16 Wer sie festhält, hält den Wind fest / und seine Hand greift nach Öl.

17 Eisen wird an Eisen geschliffen; / so schleift einer den Charakter des andern.

18 Wer einen Feigenbaum pflegt, wird seine Frucht essen, / wer auf seinen Herrn Acht gibt, wird geehrt.

19 Wie Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, / so ist das Herz des Menschen ein Spiegel für den Menschen.

20 Unterwelt und Totenreich sind unersättlich / und unersättlich sind die Augen des Menschen.

21 Der Schmelztiegel prüft das Silber, der Ofen das Gold, / der Mensch aber wird geprüft im Urteil dessen, der ihn lobt.

22 Zerstampfst du den Toren auch mit dem Stößel, / im Mörser zwischen den Körnern, / seine Torheit weicht nicht von ihm.

23 Kümmere dich um das Aussehen deiner Schafe / und sorge für deine Herden;

24 denn Besitz bleibt nicht für ewig / und eine Krone nicht von Geschlecht zu Geschlecht.

25 Kommt das Gras hervor, erscheint das Grün, / sammelt man die Kräuter auf den Bergen,

26 dann gibt es Lämmer für deine Kleidung, / Böcke als Kaufpreis für Äcker

27 und genug Ziegenmilch für dich als Nahrung, / als Nahrung für dein Haus / und Lebensunterhalt für deine Mägde.

