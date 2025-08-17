Einheitsübersetzung

1 Mein Sohn, vergiss meine Unterweisung nicht, bewahre meine Gebote in deinem Herzen!

2 Denn sie vermehren die Tage und Jahre deines Lebens / und bringen dir Wohlergehen.

3 Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen; / binde sie dir um den Hals, / schreib sie auf die Tafel deines Herzens!

4 Dann erlangst du Gunst und Beifall / bei Gott und den Menschen.

5 Mit ganzem Herzen vertrau auf den HERRN, / bau nicht auf eigene Klugheit;

6 such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, / dann ebnet er selbst deine Pfade!

7 Halte dich nicht selbst für weise, / fürchte den HERRN und meide das Böse!

8 Das ist heilsam für deine Gesundheit / und erfrischt deine Glieder.

9 Ehre den HERRN mit deinem Vermögen, / mit dem Besten von dem, was du erntest!

10 Dann füllen sich deine Scheunen im Überfluss, / deine Fässer laufen über von Most.

11 Mein Sohn, verachte nicht die Erziehung des HERRN / und werde seiner Zurechtweisung nicht überdrüssig.

12 Denn wen der HERR liebt, den züchtigt er, / wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat.

13 Selig der Mensch, der Weisheit gefunden, / der Mensch, der Einsicht gewonnen hat.

14 Denn sie zu erwerben ist besser als Silber, / sie zu gewinnen ist besser als Gold.

15 Sie übertrifft die Perlen an Wert, / keine deiner Kostbarkeiten kommt ihr gleich.

16 Langes Leben birgt sie in ihrer Rechten, / in ihrer Linken Reichtum und Ehre;

17 ihre Wege sind schöne Wege, / all ihre Pfade führen zum Glück.

18 Ein Lebensbaum ist sie denen, die nach ihr greifen, / wer sie festhält, ist glücklich zu preisen.

19 Der HERR hat die Erde mit Weisheit gegründet / und mit Einsicht den Himmel befestigt.

20 Durch sein Wissen brechen die tiefen Quellen hervor / und träufeln die Wolken den Tau herab.

21 Mein Sohn, lass beides nicht aus den Augen: / Bewahre Umsicht und Besonnenheit!

22 Dann werden sie dir ein Lebensquell, / ein Schmuck für deinen Hals;

23 dann gehst du sicher deinen Weg / und stößt mit deinem Fuß nicht an.

24 Gehst du zur Ruhe, so schreckt dich nichts auf, / legst du dich nieder, erquickt dich dein Schlaf.

25 Fürchte dich nicht vor jähem Erschrecken, / vor dem Verderben, das über die Frevler kommt!

26 Der HERR wird deine Zuversicht sein, / er bewahrt deinen Fuß vor der Schlinge.

27 Versag keine Wohltat dem, der sie braucht, / wenn es in deiner Hand liegt, Gutes zu tun!

28 Wenn du jetzt etwas hast, / sag nicht zu deinem Nächsten: Geh, komm wieder, / morgen will ich dir etwas geben!

29 Sinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, / der friedlich neben dir wohnt!

30 Bring niemand ohne Grund vor Gericht, / wenn er dir nichts Böses getan hat!

31 Beneide den Gewalttätigen nicht, / wähle keinen seiner Wege;

32 denn ein Gräuel ist dem HERRN der Ränkeschmied, / die Redlichen sind seine Freunde.

33 Der Fluch des HERRN fällt auf das Haus des Frevlers, / die Wohnung der Gerechten segnet er.

34 Die Zuchtlosen verspottet er, / den Gebeugten erweist er seine Gunst.

35 Die Weisen erlangen Ehre, / die Toren aber häufen Schande auf sich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten