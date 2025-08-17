Einheitsübersetzung

SIEBTE SAMMLUNG: WORTE AN LEMUËL: 31,1–31

1 Worte an Lemuël, den König, prophetisches Wort. / Mit ihnen hat seine Mutter ihn erzogen:

2 Was soll ich dir sagen, mein Sohn, was, / du Sohn meines Schoßes, / was, du Sohn meiner Gelübde?

3 Gib deine Kraft nicht den Frauen hin, / dein Tun und Treiben nicht denen, die Könige verderben!

4 Könige sollen sich nicht, Lemuël, / Könige sollen sich nicht mit Wein betrinken, / Fürsten nicht berauschenden Trank begehren.

5 Er könnte beim Trinken seine Pflicht vergessen / und das Recht aller Notleidenden verdrehen.

6 Gebt berauschenden Trank dem, der zusammenbricht, / und Wein denen, die im Herzen verbittert sind!

7 Ein solcher möge trinken und seine Armut vergessen / und nicht mehr an seine Mühsal denken.

8 Öffne deinen Mund für den Stummen, / für das Recht aller Schwachen!

9 Öffne deinen Mund, richte gerecht, / verschaff dem Bedürftigen und Armen Recht!

10 Eine tüchtige Frau, wer findet sie? / Sie übertrifft alle Perlen an Wert.

11 Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie / und es fehlt ihm nicht an Gewinn.

12 Sie tut ihm Gutes und nichts Böses / alle Tage ihres Lebens.

13 Sie sorgt für Wolle und Flachs / und arbeitet voll Lust mit ihren Händen.

14 Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns: / Aus der Ferne holt sie ihre Nahrung.

15 Noch bei Nacht steht sie auf, / um ihrem Haus Speise zu geben / und den Mägden, was ihnen zusteht.

16 Sie überlegt es und kauft einen Acker, / vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg.

17 Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft / und macht ihre Arme stark.

18 Sie spürt den Erfolg ihrer Arbeit, / auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht.

19 Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, / ihre Finger fassen die Spindel.

20 Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen / und reicht ihre Hände dem Armen.

21 Ihr bangt nicht für ihr Haus vor dem Schnee; / denn ihr ganzes Haus ist in prächtigem Rot gekleidet.

22 Sie hat sich Decken gefertigt, / Leinen und Purpur sind ihr Gewand.

23 Ihr Mann ist in den Torhallen geachtet, / wenn er zu Rat sitzt mit den Ältesten des Landes.

24 Sie webt Tücher und verkauft sie, / Gürtel liefert sie dem Händler.

25 Kraft und Würde sind ihr Gewand, / sie spottet der drohenden Zukunft.

26 Sie öffnet ihren Mund in Weisheit / und Unterweisung in Güte ist auf ihrer Zunge.

27 Sie achtet auf das, was in ihrem Haus vorgeht, / Brot der Faulheit isst sie nicht.

28 Ihre Kinder stehen auf und preisen sie glücklich, / auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie:

29 Viele Frauen erwiesen sich tüchtig, / doch du übertriffst sie alle.

30 Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, / eine Frau, die den HERRN fürchtet, sie allein soll man rühmen.

31 Gebt ihr vom Ertrag ihrer Hände, / denn im Stadttor rühmen sie ihre Werke!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten