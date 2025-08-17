Einheitsübersetzung

1 Ihr Söhne, hört auf die Mahnung des Vaters, / merkt auf, damit ihr Einsicht lernt;

2 denn gute Lehre gebe ich euch. / Lasst nicht ab von meiner Unterweisung!

3 Als ich noch ein Knabe war bei meinem Vater, / das zarte und einzige Kind meiner Mutter,

4 da lehrte er mich und sagte zu mir: / Nimm dir meine Worte zu Herzen, / bewahre meine Gebote und du wirst leben.

5 Erwirb dir Weisheit, erwirb dir Einsicht, / vergiss sie nicht, weich nicht ab von meinen Worten!

6 Lass nicht von ihr und sie wird dich behüten, / liebe sie und sie wird dich beschützen.

7 Anfang der Weisheit ist: Erwirb dir Weisheit, / erwirb dir Einsicht mit deinem ganzen Vermögen!

8 Halte sie hoch, dann wird sie dich erhöhen; / sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst.

9 Sie setzt dir einen schönen Kranz auf das Haupt, / eine prächtige Krone wird sie dir schenken.

10 Höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an, / dann mehren sich die Jahre deines Lebens!

11 Den Weg der Weisheit zeige ich dir, / ich leite dich auf ebener Bahn.

12 Wenn du gehst, ist dein Schritt nicht beengt, / wenn du läufst, wirst du nicht straucheln.

13 Halte fest an der Erziehung und lass davon nicht ab, / bewahre sie; denn sie ist dein Leben!

14 Betritt nicht den Pfad der Frevler, / beschreite nicht den Weg der Bösen!

15 Meide ihn, geh nicht auf ihm, / kehr dich von ihm ab und geh vorbei!

16 Denn sie schlafen nicht, ehe sie nicht Böses getan haben; / der Schlaf flieht sie, wenn sie nicht straucheln.

17 Sie essen das Brot des Unrechts / und trinken den Wein der Gewalttat.

18 Doch der Pfad der Gerechten ist wie das Licht am Morgen; / es wird immer heller bis zum vollen Tag.

19 Der Weg der Frevler ist wie dunkle Nacht; / sie merken nicht, worüber sie fallen.

20 Mein Sohn, achte auf meine Worte, / neige dein Ohr meiner Rede zu!

21 Lass sie nicht aus den Augen, / bewahre sie tief im Herzen!

22 Denn Leben bringen sie dem, der sie findet, / und Gesundheit seinem ganzen Leib.

23 Mehr als alles hüte dein Herz; / denn von ihm geht das Leben aus.

24 Vermeide alle Falschheit des Mundes / und Verkehrtheit der Lippen halt von dir fern!

25 Deine Augen sollen geradeaus schauen / und deine Blicke richte nach vorn!

26 Ebne die Straße für deinen Fuß / und alle deine Wege seien geordnet.

27 Bieg nicht ab, weder rechts noch links, / halt deinen Fuß vom Bösen zurück!

