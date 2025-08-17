Einheitsübersetzung online lesen
1 Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, / neige meiner Einsicht dein Ohr zu,
2 damit du Besonnenheit bewahrst / und deine Lippen auf Klugheit achten!
3 Denn die Lippen der fremden Frau triefen von Honig, / glatter als Öl ist ihr Gaumen.
4 Doch zuletzt ist sie bitter wie Wermut, / scharf wie ein zweischneidiges Schwert.
5 Ihre Füße steigen zum Tod hinab, / ihre Schritte gehen der Unterwelt zu.
6 Den Pfad zum Leben verfehlt sie, / ihre Wege schwanken und sie merkt es nicht.
7 Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, / weicht nicht ab von den Worten, die mein Mund spricht!
8 Halte deinen Weg von ihr fern, / komm ihrer Haustür nicht nahe!
9 Sonst schenkst du anderen deinen Glanz, / deine Jahre einem Rücksichtslosen;
10 sonst sättigen sich Fremde an deinem Vermögen, / die Frucht deiner Arbeit kommt in das Haus eines andern
11 und am Ende wirst du stöhnen, / wenn dein Leib und dein Fleisch dahinsiechen.
12 Dann wirst du sagen: Ach, ich habe die Erziehung gehasst, / mein Herz hat die Zurechtweisung verschmäht;
13 ich habe nicht auf die Stimme meiner Erzieher gehört, / mein Ohr nicht meinen Lehrern zugeneigt.
14 Fast hätte mich alles Unheil getroffen / in der Versammlung und in der Gemeinde.
15 Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne, / Wasser, das aus deinem Brunnen quillt!
16 Sollen deine Quellen auf die Straße fließen, / auf die freien Plätze deine Bäche?
17 Dir allein sollen sie gehören, / keine Fremden sollen teilen mit dir.
18 Dein Brunnen sei gesegnet; / freu dich der Frau deiner Jugendtage,
19 der lieblichen Hindin, der anmutigen Gazelle! / Ihre Brüste sollen dich immer berauschen / und ihre Liebe dich allezeit betören!
20 Warum solltest du dich an einer Fremden berauschen, / den Busen einer andern umfangen?
21 Denn der Weg eines jeden liegt offen vor den Augen des HERRN, / er achtet auf alle seine Pfade.
22 Die eigenen Verfehlungen überwältigen den Frevler, / die Stricke seiner Sünde halten ihn fest.
23 Er stirbt aus Mangel an Zucht, / wegen seiner großen Torheit stürzt er ins Verderben.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten