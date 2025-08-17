Einheitsübersetzung

1 Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, / neige meiner Einsicht dein Ohr zu,

2 damit du Besonnenheit bewahrst / und deine Lippen auf Klugheit achten!

3 Denn die Lippen der fremden Frau triefen von Honig, / glatter als Öl ist ihr Gaumen.

4 Doch zuletzt ist sie bitter wie Wermut, / scharf wie ein zweischneidiges Schwert.

5 Ihre Füße steigen zum Tod hinab, / ihre Schritte gehen der Unterwelt zu.

6 Den Pfad zum Leben verfehlt sie, / ihre Wege schwanken und sie merkt es nicht.

7 Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, / weicht nicht ab von den Worten, die mein Mund spricht!

8 Halte deinen Weg von ihr fern, / komm ihrer Haustür nicht nahe!

9 Sonst schenkst du anderen deinen Glanz, / deine Jahre einem Rücksichtslosen;

10 sonst sättigen sich Fremde an deinem Vermögen, / die Frucht deiner Arbeit kommt in das Haus eines andern

11 und am Ende wirst du stöhnen, / wenn dein Leib und dein Fleisch dahinsiechen.

12 Dann wirst du sagen: Ach, ich habe die Erziehung gehasst, / mein Herz hat die Zurechtweisung verschmäht;

13 ich habe nicht auf die Stimme meiner Erzieher gehört, / mein Ohr nicht meinen Lehrern zugeneigt.

14 Fast hätte mich alles Unheil getroffen / in der Versammlung und in der Gemeinde.

15 Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne, / Wasser, das aus deinem Brunnen quillt!

16 Sollen deine Quellen auf die Straße fließen, / auf die freien Plätze deine Bäche?

17 Dir allein sollen sie gehören, / keine Fremden sollen teilen mit dir.

18 Dein Brunnen sei gesegnet; / freu dich der Frau deiner Jugendtage,

19 der lieblichen Hindin, der anmutigen Gazelle! / Ihre Brüste sollen dich immer berauschen / und ihre Liebe dich allezeit betören!

20 Warum solltest du dich an einer Fremden berauschen, / den Busen einer andern umfangen?

21 Denn der Weg eines jeden liegt offen vor den Augen des HERRN, / er achtet auf alle seine Pfade.

22 Die eigenen Verfehlungen überwältigen den Frevler, / die Stricke seiner Sünde halten ihn fest.

23 Er stirbt aus Mangel an Zucht, / wegen seiner großen Torheit stürzt er ins Verderben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten