1 Mein Sohn, achte auf meine Worte, / meine Gebote verwahre bei dir!

2 Bewahre meine Gebote, damit du am Leben bleibst, / hüte meine Unterweisung wie deinen Augapfel!

3 Binde sie dir an die Finger, / schreib sie auf die Tafel deines Herzens!

4 Sag zur Weisheit: Du bist meine Schwester! / und nenne die Klugheit deine Freundin!

5 Sie bewahrt dich vor der fremden Frau, / vor der Fremden, die ihre Worte glatt macht.

6 Vom Fenster meines Hauses, / durch das Gitter, habe ich ausgeschaut;

7 da sah ich bei den Unerfahrenen, / da bemerkte ich bei den Burschen / einen jungen Mann ohne Verstand:

8 Er ging über die Straße nahe ihrer Ecke / und nahm den Weg zu ihrem Haus,

9 als der Tag sich neigte, in der Abenddämmerung, / um die Zeit, da es dunkel wird und die Nacht kommt.

10 Da! Eine Frau kommt auf ihn zu, / im Kleid der Dirnen, mit listiger Absicht;

11 voll Leidenschaft ist sie und unbändig, / ihre Füße blieben nicht mehr im Haus;

12 bald auf den Gassen, bald auf den Plätzen, / an allen Straßenecken lauert sie.

13 Nun packt sie ihn, küsst ihn, / sagt zu ihm mit keckem Gesicht:

14 Ich war zu Heilsopfern verpflichtet / und heute erfüllte ich meine Gelübde.

15 Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, / ich habe dich gesucht und gefunden.

16 Ich habe Decken über mein Bett gebreitet, / bunte Tücher aus ägyptischem Leinen;

17 ich habe mein Lager besprengt / mit Myrrhe, Aloe und Zimt.

18 Komm, wir wollen bis zum Morgen in Liebe schwelgen, / wir wollen die Liebeslust kosten.

19 Denn der Mann ist nicht zu Hause, / er ist auf Reisen, weit fort.

20 Den Geldbeutel hat er mitgenommen, / erst am Vollmondstag kehrt er heim.

21 So macht sie ihn willig mit viel Überredung, / mit schmeichelnden Lippen verführt sie ihn.

22 Sofort folgt er ihr, / wie ein Ochse, den man zum Schlachten führt, / wie ein Hirsch, den das Fangseil umschlingt,

23 bis ein Pfeil ihm die Leber zerreißt; / wie ein Vogel, der in das Netz fliegt / und nicht merkt, dass es um sein Leben geht.

24 Darum, ihr Söhne, hört auf mich, / achtet auf meine Reden!

25 Dein Herz schweife nicht ab auf ihre Wege, / verirre dich nicht auf ihre Pfade!

26 Denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat; / viele sind es, die sie getötet hat;

27 ihr Haus ist ein Weg zur Unterwelt, / er führt zu den Kammern des Todes.

