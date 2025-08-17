Einheitsübersetzung

1 Ruft nicht die Weisheit, / erhebt nicht die Klugheit ihre Stimme?

2 Oben auf den Höhen, auf der Straße, / an der Kreuzung der Wege steht sie;

3 neben den Toren, wo die Stadt beginnt, / am Zugang zu den Häusern ruft sie laut:

4 Euch, ihr Leute, lade ich ein, / meine Stimme ergeht an alle Menschen:

5 Ihr Unerfahrenen, werdet klug, / ihr Törichten, nehmt Vernunft an!

6 Hört her! Aufrichtig rede ich. / Redlichkeit ist, was meine Lippen öffnet.

7 Die Wahrheit spricht meine Zunge, / Unrechtes ist meinen Lippen ein Gräuel.

8 Alle Worte meines Mundes sind gerecht, / keines von ihnen ist hinterhältig und falsch.

9 Für den Verständigen sind sie alle klar / und richtig für den, der Erkenntnis fand.

10 Nehmt lieber meine Unterweisung an als Silber, / lieber Verständnis als erlesenes Gold!

11 Ja, Weisheit übertrifft die Perlen an Wert, / keine kostbaren Steine kommen ihr gleich.

12 Ich, die Weisheit, verweile bei der Klugheit, / ich entdecke umsichtige Erkenntnis.

13 Furcht des HERRN verlangt, Böses zu hassen. / Hochmut und Hoffart, schlechte Taten / und einen verlogenen Mund hasse ich.

14 Bei mir ist Rat und Hilfe; / ich bin die Einsicht, bei mir ist Macht.

15 Durch mich regieren die Könige / und entscheiden die Machthaber, wie es Recht ist;

16 durch mich versehen die Herrscher ihr Amt, / die Vornehmen und alle Verwalter des Rechts.

17 Ich liebe alle, die mich lieben, / und wer mich sucht, der wird mich finden.

18 Reichtum und Ehre sind bei mir, / angesehener Besitz und Gerechtigkeit;

19 meine Frucht ist besser als Gold und Feingold, / mein Nutzen übertrifft wertvolles Silber.

20 Ich gehe auf dem Weg der Gerechtigkeit, / mitten auf den Pfaden des Rechts,

21 um denen, die mich lieben, Gaben zu verleihen / und ihre Schatzkammern zu füllen.

22 Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, / vor seinen Werken in der Urzeit;

23 in frühester Zeit wurde ich gebildet, / am Anfang, beim Ursprung der Erde.

24 Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren, / als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen.

25 Ehe die Berge eingesenkt wurden, / vor den Hügeln wurde ich geboren.

26 Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren / und alle Schollen des Festlands.

27 Als er den Himmel baute, war ich dabei, / als er den Erdkreis abmaß über den Wassern,

28 als er droben die Wolken befestigte / und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer,

29 als er dem Meer sein Gesetz gab / und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, / als er die Fundamente der Erde abmaß,

30 da war ich als geliebtes Kind bei ihm. / Ich war seine Freude Tag für Tag / und spielte vor ihm allezeit.

31 Ich spielte auf seinem Erdenrund / und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein.

32 Nun, ihr Kinder, hört auf mich! / Selig, die auf meine Wege achten.

33 Hört die Mahnung und werdet weise, / lehnt sie nicht ab!

34 Selig der Mensch, der auf mich hört, / der Tag für Tag an meinen Toren wacht / und meine Türpfosten hütet.

35 Wer mich findet, findet Leben / und erlangt das Gefallen des HERRN.

36 Doch wer mich verfehlt, der schadet sich selbst; / alle, die mich hassen, lieben den Tod.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten