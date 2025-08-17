Weisheit 6

Einheitsübersetzung

Abschließende Mahnung und Vorblick auf den zweiten Buchteil: 6,1–21

1 Hört also, ihr Könige, und seid verständig, / lernt, ihr Richter der Enden der Erde!

2 Horcht, ihr Herrscher der Massen, / die ihr stolz seid auf Völkerscharen!

3 Der Herr hat euch die Gewalt gegeben, / der Höchste die Herrschaft, / er, der eure Taten prüft und eure Pläne durchforscht.

4 Ihr seid Diener seines Reichs, aber ihr habt nicht richtig Recht gesprochen, / das Gesetz nicht gewahrt / und den Willen Gottes nicht befolgt.

5 Schnell und furchtbar wird er kommen und euch bestrafen; / denn über die Großen ergeht ein strenges Gericht.

6 Der Geringste erfährt Nachsicht und Erbarmen, / doch die Mächtigen werden geprüft mit Macht.

7 Denn der Gebieter über alles scheut niemand / und weicht vor keiner Größe zurück. Er hat Klein und Groß erschaffen / und trägt gleiche Sorge für alle;

8 den Mächtigen aber droht strenge Untersuchung.

9 An euch also, ihr Gewalthaber, richten sich meine Worte, / damit ihr Weisheit lernt und euch nicht verfehlt.

10 Wer das Heilige heilig hält, wird geheiligt, / und wer sich darin unterweisen lässt, findet Rechtfertigung.

11 Verlangt also nach meinen Worten, / sehnt euch danach und ihr werdet Bildung erwerben!

12 Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit; / wer sie liebt, erblickt sie schnell, und wer sie sucht, findet sie.

13 Denen, die nach ihr verlangen, / kommt sie zuvor und gibt sich zu erkennen.

14 Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe, / er findet sie vor seiner Türe sitzen.

15 Über sie nachzusinnen, ist vollkommene Klugheit; / wer ihretwegen wacht, wird schnell von Sorge frei.

16 Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind; / freundlich erscheint sie ihnen auf allen Wegen / und kommt ihnen entgegen bei jedem Gedanken.

17 Ihr wahrhafter Anfang ist Verlangen nach Bildung; / Bemühen um Bildung aber ist Liebe.

18 Liebe aber ist Halten ihrer Gesetze, / Beachten der Gesetze sichert Unvergänglichkeit, /

19 Unvergänglichkeit aber bringt in Gottes Nähe.

20 So führt das Verlangen nach Weisheit zur Herrschaft hinauf.

21 Ihr Gewalthaber der Völker, wenn ihr Gefallen an Thronen und Zeptern habt, / dann ehrt die Weisheit, damit ihr ewig herrscht!

LOBPREIS DER WEISHEIT: 6,22–11,1

Einleitung der Rede über die Weisheit: 6,22–25

22 Was aber Weisheit ist und wie sie wurde, will ich verkünden / und euch kein Geheimnis verbergen. Ich will ihre Spur vom Anfang der Schöpfung an verfolgen, / ihre Kenntnis will ich offenbar machen / und nicht an der Wahrheit vorbeigehen.

23 Wer sich vor Neid verzehrt, soll mich nicht auf meinem Weg begleiten; / denn er hat mit der Weisheit nichts gemein.

24 Eine große Anzahl von Weisen ist Heil für die Welt, / ein kluger König ist Wohlstand für das Volk.

25 Erwerbt also Bildung durch meine Worte; / es wird euch von Nutzen sein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten