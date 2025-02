1. Chronik 11

Elberfelder Bibel

1 Und ganz Israel versammelte sich bei David in Hebron. Und sie sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch.

3 Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und David schloss vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron. Und sie salbten David zum König über Israel, nach dem Wort des Herrn durch Samuel.

7 Und David wohnte in der Bergfeste; darum nannte man sie Stadt Davids.

8 Und er baute die Stadt ringsum, vom Millo an rund umher . Und Joab stellte die übrige Stadt wieder her .

10 Und das sind die Oberhäupter der Helden , die David hatte, die ihm mit ganz Israel mutig beistanden in seiner Königsherrschaft, um ihn zum König zu machen nach dem Wort des Herrn über Israel.

13 Er war mit David in Pas-Dammim, als die Philister dort zum Kampf versammelt waren. Da war ein Feldstück voller Gerste; und das Volk floh vor den Philistern.

14 Da stellten sie sich mitten auf das Stück und entrissen es {ihnen} und schlugen die Philister; so schaffte der Herr eine große Rettung .

15 Und drei von den dreißig Helden gingen zu dem Felsen hinab, zu David in die Höhle Adullam; und das Heer der Philister lagerte in der Ebene Refaïm.

16 David war aber damals in der Burg, und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem.

17 Und David verspürte ein Verlangen und sagte: Wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne in Bethlehem, die im Tor ist?

18 Da drangen die Drei in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen {es mit} und brachten es zu David. Aber David wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus.

21 Vor den Dreißig war er geehrt neben den Zweien , sodass er ihr Oberster wurde; aber an die {ersten} Drei reichte er nicht heran.

22 Benaja, der Sohn Jojadas, ein tüchtiger Mann , groß an Taten, aus Kabzeel, der erschlug die beiden Kriegshelden von Moab. Und er stieg hinab und erschlug den Löwen in der Zisterne an einem Schneetag.