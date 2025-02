1. Chronik 12

Elberfelder Bibel

9 Und von den Gaditern gingen tapfere Helden zu David über, zur Bergfeste in die Wüste, Männer des Heeres, zum Kampf mit Schild und Spieß ausgerüstet, deren Gesichter {wie} Löwengesichter waren und {die} schnell wie Gazellen auf den Bergen {waren} :

17 Und es kamen einige von den Söhnen Benjamin und Juda in die Bergfeste zu David.

18 Und David ging hinaus, ihnen entgegen, und er fing an und sagte zu ihnen: Wenn ihr zum Frieden zu mir gekommen seid, um mir zu helfen, dann wird mein Herz sich mit euch vereinigen; wenn aber, um mich an meine Gegner zu verraten, ohne dass Gewalttat in meiner Hand ist, dann soll der Gott unserer Väter es sehen und strafen!