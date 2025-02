1. Chronik 17

Elberfelder Bibel

1 Und es geschah, als David in seinem Haus wohnte, sagte David zum Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern, die Lade des Bundes des Herrn aber {wohnt} unter Zeltdecken.

2 Und Nathan sagte zu David: Tu alles, was du im Herzen hast! Denn Gott ist mit dir.

3 Und es geschah in jener Nacht, da geschah ein Wort Gottes zu Nathan:

4 Geh hin und sage zu meinem Knecht David: So spricht der Herr: Nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen!

5 Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich Israel heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag; sondern ich bin von Zelt zu Zelt und von Wohnung {zu Wohnung umhergezogen}.

6 In der ganzen {Zeit} , die ich in ganz Israel umhergezogen bin, habe ich {da jemals} zu einem der Richter Israels, dem ich gebot, mein Volk zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut?

7 Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen: So spricht der Herr der Heerscharen: Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel.

9 Und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest und pflanze es ein , dass es an seiner Stätte {sicher} wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät; und die Söhne der Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher,

10 und {zwar} seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich werde alle deine Feinde demütigen . So verkündige ich dir {nun} , dass der Herr dir ein Haus bauen wird.

13 Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war.

14 Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig; und sein Thron soll fest stehen für ewig.