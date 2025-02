1. Chronik 22

Elberfelder Bibel

3 Und David ließ Eisen in Menge für die Nägel zu den Torflügeln und für die Klammern bereitstellen; und Bronze in {einer} Menge, dass es nicht zu wiegen war;

5 Und David sagte {sich} : Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll überaus groß werden, zum Preis und zum Ruhm in allen Ländern . So will ich denn {das Nötige} für ihn bereitstellen. Und so stellte David {Vorrat} in Menge bereit vor seinem Tod.