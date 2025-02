1. Chronik 27

Elberfelder Bibel

24 Joab, der Sohn der Zeruja, hatte zu zählen begonnen, aber er vollendete es nicht, denn es kam wegen dieser {Sache} ein Zorn über Israel. Und so wurde die Zahl nicht in die Aufzählung des Buches der Geschichte des Königs David aufgenommen.

25 Und über die Vorräte des Königs {in Jerusalem} war Asmawet, der Sohn Adiëls {, eingesetzt}. Und über die Vorräte auf dem Feld, in den Städten und in den Dörfern und in den Türmen war Jonatan, der Sohn Usijas {, eingesetzt}.