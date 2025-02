1. Chronik 5

Elberfelder Bibel

9 und gegen Osten wohnte er bis an die Wüste, {die sich} vom Euphratstrom her {ausdehnt} ; denn ihre Herden waren zahlreich im Land Gilead.

10 Und in den Tagen Sauls führten sie Krieg mit den Hagaritern; und diese fielen durch ihre Hand, und sie wohnten in deren Zelten auf der ganzen Ostseite von Gilead.

16 Und sie wohnten in Gilead, in Baschan und in deren Tochterstädten und in allen Weidegebieten Scharons bis zu ihrem Ausläufer.