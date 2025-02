1. Chronik 9

Elberfelder Bibel

1 Und ganz Israel wurde registriert; und siehe, sie sind aufgeschrieben in dem Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde wegen seiner Untreue {gefangen} nach Babel weggeführt.

2 Und die ersten Bewohner, die auf ihrem Grundbesitz in ihren Städten {wohnten} , waren Israeliten , die Priester, die Leviten und die Tempeldiener.

3 Und in Jerusalem wohnten {einige} von den Söhnen Juda und von den Söhnen Benjamin und von den Söhnen Ephraim und Manasse:

13 und ihre Brüder, Familienoberhäupter , 1760, tüchtige Männer in der Arbeit des Dienstes des Hauses Gottes.

16 und Obadja, der Sohn Schemajas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns; und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Gehöften der Netofatiter wohnte.

18 und {hat} bis heute {die Wache} am Königstor im Osten. Sie waren die Torhüter für die Lager der Söhne Levis.

19 Und Schallum, der Sohn des Kore, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes Korachs, und seine Brüder vom Haus seines Vaters, die Korachiter, waren über die Arbeit des Dienstes als Wächter an den Schwellen des Zeltes {gesetzt}. Und ihre Väter waren {einst} über das Lager des Herrn als Hüter des Eingangs {eingesetzt}.

21 Secharja, der Sohn Meschelemjas, war Torhüter am Eingang des Zeltes der Begegnung.

22 Sie alle, die als Torwächter an den Schwellen ausgewählt waren, {zählten} 212 {Mann}. Ihre Registrierung {fand} in ihren Gehöften {statt}. David und der Seher Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt.