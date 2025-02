1. Korinther 11

Elberfelder Bibel

2 Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen , wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet.

3 Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott.

6 Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde {ihr} auch {das Haar} abgeschnitten; wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass {ihr das Haar} abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen.

12 Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau; alles aber von Gott.

16 Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, {so soll er wissen: } wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes.

17 Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht , dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt.

18 Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es.

20 Wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, so ist es nicht {möglich} , das Herrenmahl zu essen .

22 Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht.

23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm