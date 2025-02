1. Korinther 2

Elberfelder Bibel

3 Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern;

4 und meine Rede und meine Predigt {bestand} nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft,

9 sondern wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. «

11 Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes.