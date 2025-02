Elberfelder Bibel

7 Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung , von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so.

9 Und Gott sprach: Es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar! Und es geschah so.

11 Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist! Und es geschah so.