1. Petrus 4

Elberfelder Bibel

1 Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung – denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen –,

3 Denn die vergangene Zeit ist {uns} genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten.

4 Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht {mehr} mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit, und sie lästern,

10 Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes!

11 Wenn jemand redet, {so rede er es} als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, {so sei es} als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit ! Amen .