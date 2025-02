1. Samuel 11

Elberfelder Bibel

1 Und Nahasch, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabesch {in} Gilead. Und alle Männer von Jabesch sagten zu Nahasch: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienstbar sein!

3 Da sagten die Ältesten von Jabesch zu ihm: Lass uns sieben Tage {Zeit} , damit wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden! Und wenn {dann} niemand da ist, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen.

5 Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her. Und Saul fragte: Was ist mit dem Volk, dass sie weinen? Und sie berichteten ihm die Worte der Männer von Jabesch.

9 Und er sagte zu den Boten, die gekommen waren: So sollt ihr zu den Männern von Jabesch {in} Gilead sagen: Morgen, wenn die Sonne beginnt, heiß zu scheinen , soll euch Rettung zuteilwerden. Und die Boten kamen {zurück} und berichteten das den Männern von Jabesch, und sie freuten sich.

10 Und die Männer von Jabesch sagten: Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dann könnt ihr uns alles tun, was gut ist in euren Augen.

11 Und es geschah am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in drei Heerhaufen auf. Und sie kamen mitten in das Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen Ammon bis der Tag heiß wurde. Und was übrig blieb, wurde zerstreut, sodass von ihnen nicht zwei beieinanderblieben.