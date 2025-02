1. Samuel 12

Elberfelder Bibel

Samuels Abschiedspredigt

1 Und Samuel sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt.

2 Und nun siehe, der König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag.

3 Hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten! Wessen Rind habe ich genommen, oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um {damit} meine Augen zu verhüllen? So will ich es euch zurückgeben.

4 Sie aber antworteten: Du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und hast von niemandem irgendetwas angenommen .

5 Und er sagte zu ihnen: Der Herr ist Zeuge euch gegenüber, und ebenso ist sein Gesalbter heute Zeuge, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt! Und sie sagten : Er ist Zeuge!

6 Und Samuel sprach zu dem Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat!

7 Und nun tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete über alle Wohltaten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern erwiesen hat!

8 Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn um Hilfe. Und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie in dieser Gegend wohnen.

9 Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Heerobersten von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab, und sie kämpften gegen sie.

10 Da schrien sie um Hilfe zu dem Herrn und sagten: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalim und Astarot gedient haben. Nun aber rette uns aus der Hand unserer Feinde, dann wollen wir dir dienen!

11 Da sandte der Herr Jerubbaal, Bedan , Jeftah und Samuel und rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, sodass ihr sicher wohnen konntet.

12 Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen! – obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist.

13 Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt; denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt.

14 Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt {, so wird der Herr mit euch sein} !

15 Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter.

16 So tretet jetzt herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird!

17 Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr {darin} begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn.

18 Und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr sandte an jenem Tag Donner und Regen. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr.

19 Und das ganze Volk sagte zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben! Denn zu all unsern Sünden haben wir das Böse begangen , einen König für uns zu erbitten.

20 Samuel aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen , und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen!

21 Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen {Götzen} nach, die nichts nützen und nicht retten können, weil sie nichtig sind!

22 Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen.

23 Auch was mich betrifft – fern sei es von mir , dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten; sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren.

24 Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen! Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat!

25 Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen