1. Samuel 13

Elberfelder Bibel

2 Und Saul erwählte sich aus Israel dreitausend Mann: Zweitausend waren bei Saul zu Michmas und auf dem Gebirge von Bethel, und tausend waren bei Jonatan in Gibea in Benjamin. Den Rest des Volkes aber entließ er, einen jeden in sein Zelt .

5 Auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel: 30000 Wagen und sechstausend Gespanne und {Fuß} volk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Bet-Awen.

6 Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das {Kriegs} volk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen.