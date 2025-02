1. Samuel 18

Elberfelder Bibel

2 Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht {wieder} in das Haus seines Vaters zurückkehren.

5 Und David zog {in den Kampf}. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls .

8 Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse, und er sagte: Sie haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie {nur} die Tausende gegeben; es {fehlt} ihm nur noch das Königtum.

9 Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort.

10 Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam, und er geriet im Innern des Hauses in Raserei . David aber spielte {die Zither} mit seiner Hand, wie {er} täglich {zu tun pflegte} , und Saul hatte einen Speer in seiner Hand.