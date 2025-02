1. Samuel 19

Elberfelder Bibel

Sauls Hass auf David – Jonatans Eintreten für David

1 Saul nun redete mit seinem Sohn Jonatan und mit all seinen Knechten, dass er David töten wolle. Jonatan aber, der Sohn Sauls, hatte großen Gefallen an David.

2 Und Jonatan berichtete es David und sagte: Mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich!

3 Ich aber will hinausgehen und mich auf dem Feld neben meinen Vater stellen, wo du bist, und ich will mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht, und es dir berichten.

4 Und Jonatan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David! Denn er hat sich nicht an dir versündigt, und seine Taten sind dir sehr nützlich.

5 Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung verschafft. Du hast es gesehen und dich {darüber} gefreut. Warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest?

6 Und Saul hörte auf die Stimme Jonatans, und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, wenn er getötet wird!

7 Da rief Jonatan David, und Jonatan berichtete ihm alle diese Worte. Und Jonatan brachte David zu Saul, und er diente ihm wie früher.

Erneuter Mordversuch Sauls an David – Davids Flucht zu Samuel

8 Und es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen.

9 Und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in seiner Hand. David aber spielte {auf der Zither} .

10 Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich aus vor Saul, sodass er den Speer in die Wand stieß. Und David floh und entrann in jener Nacht.

11 Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihn {dann} am Morgen zu töten. Aber seine Frau Michal teilte es David mit: Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden.

12 Und Michal ließ David durchs Fenster hinab. Und er eilte fort, floh und entrann.

13 Und Michal nahm den Terafim und legte ihn aufs Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaar an sein Kopfende und bedeckte ihn mit einem Tuch .

14 Und Saul sandte Boten, um David zu holen. Und sie sagte: Er ist krank.

15 Da sandte Saul noch einmal Boten, nach David zu sehen, und sagte: Bringt ihn im Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte!

16 Und die Boten kamen, und siehe, der Terafim {lag} im Bett, und das Geflecht von Ziegenhaar an seinem Kopfende.

17 Da sagte Saul zu Michal: Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entfliehen lassen, dass er entrinnen konnte? Und Michal antwortete Saul: Er sagte zu mir: Lass mich gehen, sonst töte ich dich!

18 David aber war geflohen und hatte sich gerettet. Und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er mit Samuel, und sie wohnten in Najot.

19 Und es wurde Saul berichtet: Siehe, David ist in Najot in Rama.

20 Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Schar der Propheten, die weissagten , sahen und Samuel dabeistehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls, und auch sie weissagten .

21 Und man berichtete es Saul, und er sandte andere Boten, und auch die weissagten . Und Saul sandte zum dritten Mal Boten, und auch sie weissagten .

22 Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Sechu ist. Und er fragte: Wo sind Samuel und David? Man antwortete {ihm} : Siehe, in Najot in Rama.

23 Und er ging von dort nach Najot in Rama. Und auch über ihn kam der Geist Gottes, und er ging daher und weissagte , bis er in Najot in Rama ankam.

24 Und auch er zog seine Oberkleider aus, und auch er weissagte vor Samuel, und er fiel hin {und lag} nackt {da} den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man: Ist auch Saul unter den Propheten ?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen