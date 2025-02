1. Samuel 21

Elberfelder Bibel

1 Und David machte sich auf und ging weg. Jonatan aber ging {zurück} in die Stadt.

3 Und David antwortete dem Priester Ahimelech: Der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir: Niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und den Ort beschieden.

4 Und nun, was hast du zur Hand? Gib {mir} fünf Brote in meine Hand oder was sich {sonst} vorfindet!