1. Samuel 23

Elberfelder Bibel

David rettet Keïla – Seine Flucht in die Wüste Sif – Letzte Begegnung mit Jonatan

1 Und man berichtete David: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keïla und plündern die Tennen.

2 Da befragte David den Herrn und sagte: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David: Zieh hin und schlage die Philister und rette Keïla!

3 Aber die Männer Davids sagten zu ihm: Siehe, wir fürchten uns {schon} hier in Juda, und wie sollten wir gar nach Keïla gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen?

4 Da befragte David wieder den Herrn, und der Herr antwortete ihm und sprach: Mach dich auf und zieh nach Keïla hinab! Denn ich will die Philister in deine Hand geben.

5 Und David zog mit seinen Männern nach Keïla und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Und so rettete David die Bewohner von Keïla. –

6 Es geschah aber, als Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keïla floh, kam er hinab mit einem Efod in seiner Hand.

7 Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keïla gekommen sei. Da dachte Saul: Gott hat ihn verworfen {und} in meine Hand {gegeben}. Denn er hat sich selbst eingeschlossen , indem er in eine Stadt mit Torflügeln und Riegel gekommen ist.

8 Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keïla hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten.

9 Und als David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sagte er zu dem Priester Abjatar: Bring das Efod her!

10 Und David sprach: Herr, Gott Israels! Dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keïla zu kommen, um die Stadt meinetwegen zu verderben.

11 Werden die Bürger von Keïla mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herr, Gott Israels, lass es doch deinen Knecht wissen! Und der Herr sprach: Er wird herabkommen.

12 Und David fragte {weiter} : Werden die Bürger von Keïla mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Der Herr sprach: Sie werden {dich} ausliefern.

13 Da machten David und seine Männer sich auf, etwa sechshundert Mann, und sie zogen aus Keïla fort und streiften umher, von einem Ort zum anderen . Und es wurde Saul berichtet, dass David aus Keïla entkommen sei. Da ließ er davon ab, {gegen ihn} auszuziehen.

14 Und David blieb in der Wüste auf den Bergfesten, und er blieb im Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand.

15 Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horescha in der Wüste Sif.

16 Da machte sich Jonatan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horescha und stärkte seine Hand in Gott.

17 Und er sagte zu ihm: Fürchte dich nicht! Denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden, und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, {dass} es so {ist}.

18 Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horescha, Jonatan aber kehrte nach Hause zurück.

Erneute Verfolgung Davids durch Saul – Davids Flucht in die Wüste Maon

19 Aber die Sifiter zogen zu Saul nach Gibea hinauf und sagten: Hält David sich nicht bei uns auf den Bergfesten verborgen, in Horescha, auf dem Hügel Hachila, der südlich von Jeschimon {liegt} ?

20 Und nun, König, wenn du geneigt bist herabzukommen, so komm herab ! Und an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern.

21 Und Saul entgegnete: Gesegnet {seid} ihr vom Herrn , dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt!

22 Geht hin, vergewissert euch noch mehr und erkundet und passt {genau} auf, an welchem Ort sein Fuß {weilt} und wer ihn dort gesehen hat! Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist.

23 Und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt hält, und kommt mit sicherer Kunde wieder zu mir zurück! So werde ich mit euch gehen. Und es soll geschehen, wenn er im Land ist, dann will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas!

24 Und sie machten sich auf und gingen vor Saul her nach Sif. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe, südlich von Jeschimon.

25 Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David, und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon.

26 Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David sich beeilte , Saul zu entkommen, während Saul und seine Männer {gerade} David und seine Männer umringen wollten, um sie zu fangen,

27 kam ein Bote zu Saul und sagte: Eile und komm! Denn die Philister sind ins Land eingefallen.

28 Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jenen Ort: Sela-Machlekot .

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen