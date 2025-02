1. Samuel 30

Elberfelder Bibel

Davids Sieg über die Amalekiter

1 Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt.

2 Und sie hatten die Frauen und was {sonst} in {der Stadt} war, gefangen weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten . Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen .

3 David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt.

4 Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten .

5 Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigajil, die Frau Nabals, des Karmeliters.

6 Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder {war erbittert} wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.

7 Und David sagte zu dem Priester Abjatar, dem Sohn des Ahimelech: Bring mir doch das Efod her! Und Abjatar brachte das Efod zu David.

8 Und David befragte den Herrn: Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm: Jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und {die Gefangenen} ganz gewiss befreien!

9 Da zog David hin, er und die sechshundert Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und haltmachten .

10 Und David jagte {ihnen} mit vierhundert Mann nach. Denn zweihundert Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück.

11 Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken.

12 Sie reichten ihm {auch} ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich , denn er hatte drei Tage und drei Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken.

13 Und David sagte zu ihm: Zu wem gehörst du? Und woher bist du? Er antwortete: Ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor drei Tagen krank.

14 Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das {Gebiet} von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt.

15 Und David sagte zu ihm: Willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst! Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen.

16 Als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet . Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten.

17 Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entrann außer vierhundert jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen.

18 Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten; auch seine beiden Frauen befreite David.

19 Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten; alles brachte David zurück.

20 Und David nahm alle Schafe und Rinder. Sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten: Dies ist die Beute Davids!

21 Und David kam zu den zweihundert Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen, und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie gingen David und dem {Kriegs} volk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen.

22 Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern , die mit David gezogen waren, sagten: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir {den Feinden} entrissen haben, nichts geben, sondern jeder {nehme} seine Frau und seine Kinder; die können sie mitnehmen und gehen.

23 Aber David sagte: Macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat! Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben.

24 Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen.

25 Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und {David} machte es zu Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag.

26 Und David kam nach Ziklag. Und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden , und ließ {ihnen} sagen: Siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn;

27 denen in Bethel und denen in Ramot im Südland und denen in Jattir

28 und denen in Aroër und denen in Sifmot und denen in Eschtemoa

29 und denen in Rakal und denen in den Städten der Jerachmeeliter und denen in den Städten der Keniter

30 und denen in Horma und denen in Bor-Aschan und denen in Atach

31 und denen in Hebron und nach allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen