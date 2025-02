1. Samuel 5

Elberfelder Bibel

2 Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf.

3 Und als die Aschdoditer am nächsten Tag früh aufstanden {und in das Haus Dagons kamen} , siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort.