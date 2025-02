1. Samuel 6

Elberfelder Bibel

2 Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns erkennen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen!

3 Und sie antworteten: Wenn ihr die Lade des Gottes Israels zurückschicken {wollt} , so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen, und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht.

4 Und sie sagten: Was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen? Und sie antworteten: Nach der Zahl der Fürsten der Philister fünf goldene Beulen und fünf goldene Springmäuse! Denn es ist ein {und dieselbe} Plage über euch allen und euren Fürsten gewesen.

7 So macht einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die {noch} kein Joch gekommen ist! Und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück!

8 Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen! Und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen!

9 Und seht zu! Wenn sie den Weg hinauf in ihr Gebiet, nach Bet-Schemesch zu geht, so hat er uns dieses große Übel getan; wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat: Ein Zufall ist es für uns gewesen.