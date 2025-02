1. Samuel 7

Elberfelder Bibel

1 Und die Männer von Kirjat-Jearim kamen und holten die Lade des Herrn hinauf, und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleasar, über der Lade des Herrn zu wachen.

2 Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat-Jearim blieb, eine lange Zeit verging ; es wurden zwanzig Jahre. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her .