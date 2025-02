2. Könige 14

Elberfelder Bibel

2 Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Joaddan, von Jerusalem.

3 Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nur nicht wie sein Vater David; {aber} nach allem, was sein Vater Joasch getan hatte, tat {auch} er.