2. Könige 2

Elberfelder Bibel

2 Und Elia sagte zu Elisa: Bleib doch hier! Denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse ! Und sie gingen nach Bethel hinab.

3 Da kamen die Söhne der Propheten , die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm: Hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte: Auch ich habe es erkannt. Seid still!

4 Und Elia sagte zu ihm: Elisa, bleib doch hier! Denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse ! Und sie kamen nach Jericho.

5 Da traten die Söhne der Propheten , die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm: Hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte: Auch ich habe es erkannt. Seid still!

6 Und Elia sagte zu ihm: Bleib doch hier! Denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse ! Und so gingen sie beide miteinander.