2. Könige 3

Elberfelder Bibel

1 Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria, im achtzehnten Jahr Joschafats, des Königs von Juda; und er regierte zwölf Jahre.

2 Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baal beseitigte, den sein Vater gemacht hatte.

3 Doch hielt er fest an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte; er wich von ihr nicht ab.

6 Nun zog der König Joram in jener Zeit von Samaria aus und musterte ganz Israel.

7 Und er ging hin und sandte zu Joschafat, dem König von Juda, und ließ {ihm} sagen: Der König von Moab hat mit mir gebrochen. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Er sagte: Ich will hinaufziehen; ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde.

9 So zogen der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie nun einen Umweg von sieben Tagereisen gemacht hatten, gab es kein Wasser {mehr} für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war.

10 Da sagte der König von Israel: Wehe! Der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben!

13 Und Elisa sagte zum König von Israel: Was habe ich mit dir {zu tun} ? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter! Der König von Israel aber sagte zu ihm: Nein! Hat doch der Herr diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben!

14 Da sagte Elisa: So wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe, fürwahr, wenn ich nicht auf Joschafat, den König von Juda, Rücksicht nähme , so würde ich dich weder anblicken noch beachten !

16 Und er sagte: So spricht der Herr: Macht in diesem Tal Grube an Grube!