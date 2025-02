2. Könige 6

Elberfelder Bibel

2 Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu wohnen! Und er sagte: Geht hin!

3 Und einer sagte: Tu uns den Gefallen und geh mit deinen Knechten! Und er sagte: Ich will mitgehen.

4 So ging er mit ihnen. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um.

8 Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel; und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte: An dem und dem Ort soll mein Lager sein .

9 Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ {ihm} sagen: Hüte dich davor, an diesem Ort vorbeizuziehen! Denn dort kommen die Aramäer herab .

10 Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und {vor dem} er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut. {Das geschah} nicht {nur} einmal und nicht {nur} zweimal.

12 Da sagte einer von seinen Knechten: Nein, mein Herr {und} König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest.

13 Da sagte er: Geht hin und seht, wo er ist! Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet: Siehe, er ist in Dotan.

15 Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm: Ach, mein Herr! Was sollen wir tun?

19 Und Elisa sagte zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und dies nicht die Stadt. Folgt mir! Ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria.

20 Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa: Herr, öffne die Augen dieser {Männer} , dass sie sehen! Da öffnete der Herr ihre Augen, und sie sahen. Und siehe, {sie waren} mitten in Samaria.

23 Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus, und sie aßen und tranken. Dann entließ er sie, und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel.

25 Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria; und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für achtzig {Schekel} Silber und ein viertel Kab Taubenmist für fünf {Schekel} Silber {gehandelt} wurden.

28 Und der König sagte zu ihr: Was hast du? Sie sagte: Diese Frau da hat zu mir gesagt: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen! Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen.

29 So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen! – da hatte sie ihren Sohn versteckt.