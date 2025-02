2. Samuel 24

Elberfelder Bibel

2 Da sagte der König zu Joab, dem Heerobersten, der bei ihm war: Zieh doch umher in allen Stämmen Israels, von Dan bis Beerscheba! Ihr sollt das {Kriegs} volk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne!

3 Joab aber sagte zum König: Der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, {noch} hundertmal {mehr} hinzufügen, während die Augen meines Herrn, des Königs, es sehen! Aber mein Herr {und} König! Warum {denn} hat er Gefallen an einer solchen Sache?

4 Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des Heeres. So zogen Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern.

6 Und sie kamen nach Gilead und in das Land der Hetiter nach Kadesch , und sie kamen nach Dan-Jaan und in die Umgebung von Sidon,

7 und sie kamen zu der befestigten Stadt Tyrus und zu allen Städten der Hiwiter und der Kanaaniter, und sie zogen hinaus in den Süden von Juda nach Beerscheba.

8 Und sie zogen im ganzen Land umher und kamen am Ende von neun Monaten und zwanzig Tagen nach Jerusalem {zurück}.

9 Und Joab gab dem König das Ergebnis der Musterung an. Und zwar gab es in Israel 800000 Wehrfähige , die das Schwert zogen, und die Männer von Juda waren 500000 Mann.

10 Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz . Und David sagte zum Herrn: Ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt!

11 Und als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt:

12 Geh hin und rede zu David: So spricht der Herr: Dreierlei lege ich dir vor ! Wähle dir eins davon, dass ich es dir tue!

13 Und Gad kam zu David und teilte ihm {das} mit und sagte zu ihm: Sollen dir sieben Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder willst du drei Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen? Oder soll drei Tage lang Pest in deinem Land sein? Nun überlege und sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat.