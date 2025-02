2. Samuel 6

Elberfelder Bibel

Einholung der Bundeslade nach Jerusalem

1 Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30000 {Mann}.

2 Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala {in} Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name {des Herrn} , der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist.

3 Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel {war}. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen.

4 Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel {war; Usa ging} neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging.

5 Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Wacholderhölzern , mit Zithern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln.

6 Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da streckte Usa {seine Hand} nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen .

7 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes.

8 Und es wurde David heiß {vor Schrecken} darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte . Und man nannte diesen Ort Perez-Usa ; {so heißt er} bis auf diesen Tag.

9 Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen?

10 Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseiteschaffen {in das} Haus Obed-Edoms, des Gatiters.

11 So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms, des Gatiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus.

12 Und dem König David wurde berichtet: Der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm {gehört} , gesegnet wegen der Lade Gottes. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf.

13 Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb.

14 Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, und David war mit einem leinenen Efod gegürtet.

15 So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall.

16 Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen.

17 Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar.

18 Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Heerscharen.

19 Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus.

20 Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus, David entgegen, und sagte: Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt!

21 Da sagte David zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel, zu bestellen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen.

22 Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen ; aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen.

23 Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen