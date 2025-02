2. Samuel 7

Elberfelder Bibel

1 Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte, und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden,

2 da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt.

3 Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir!

4 Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan:

5 Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich?

6 Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag; sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung .