2. Samuel 8

Elberfelder Bibel

2 Er schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Messschnur ab, wobei er sie sich auf die Erde legen ließ. Und er maß zwei Schnurlängen ab, um zu töten, und eine volle Schnurlänge, um am Leben zu lassen. Und die Moabiter wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten.

3 David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht am Strom {Euphrat} wiederherzustellen.

6 Und David setzte in Aram-Damaskus Vögte ein, und die Aramäer wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. So half der Herr dem David überall, wohin er zog .

10 sandte Toï seinen Sohn Joram zum König David, um ihn nach {seinem} Wohlergehen zu fragen und ihm Glück zu wünschen , weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte – denn Hadad-Eser war Toïs Kriegsgegner gewesen –, und in seiner Hand waren silberne Geräte und goldene Geräte und bronzene Geräte.

11 Auch diese heiligte der König David dem Herrn, samt dem Silber und Gold, das er von all den Nationen heiligte, die er unterworfen hatte:

14 Und er setzte in Edom Vögte ein, in ganz Edom setzte er Vögte ein. Und alle Edomiter wurden David zu Knechten. So half der Herr dem David überall, wohin er zog .