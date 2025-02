2. Thessalonicher 2

Elberfelder Bibel

2 dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als {seien sie} von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.

4 der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung {ist} , sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei.

6 Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird.

12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.

13 Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit,