2. Thessalonicher 3

Elberfelder Bibel

4 Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch tun werdet.

10 Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen.

12 Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen.

14 Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet , habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt wird;

15 und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder!

17 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Das ist ein Zeichen in jedem Brief; so schreibe ich.