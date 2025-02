Elberfelder Bibel

3 Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, {und was} wiederkäut {unter den Tieren} , das dürft ihr essen.

9 Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist: Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen.