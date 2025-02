Elberfelder Bibel

3 Sage zu ihnen: Wer irgend von all euren Nachkommen, bei euren Generationen, sich den heiligen Dingen nähert, die die Söhne Israel dem Herrn heiligen, und seine Unreinheit ist an ihm, diese Person soll ausgerottet werden vor meinem Angesicht hinweg. Ich bin der Herr.

4 Jedermann von den Nachkommen Aarons, der aussätzig ist oder an Schleimfluss leidet , soll nicht von den heiligen Dingen essen, bis er rein ist. Und wer irgendeinen berührt, der durch eine Leiche unrein gemacht ist, oder jemanden, dem der Samenerguss entgeht,

11 Wenn aber ein Priester eine Person mit seinem Geld als Eigentum erwirbt, {dann} darf diese davon essen; und die in seinem Haus geborenen {Sklaven, auch} sie dürfen von seinem Brot essen.

13 Wenn aber die Tochter eines Priesters Witwe oder verstoßen wird und keine Kinder hat und in das Haus ihres Vaters zurückkehrt wie in ihrer Jugend, {dann} darf sie vom Brot ihres Vaters essen. Aber kein Fremder darf davon essen.

16 und ihnen so die Sünde einer Schuld aufladen, wenn sie ihre heiligen Dinge essen; denn ich bin der Herr, der sie heiligt.

18 Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Söhnen Israel und sage zu ihnen: Jedermann vom Haus Israel und von den Fremden in Israel, der seine Opfergabe darbringt, nach all ihren Gelübden und nach all ihren freiwilligen Gaben, die sie dem Herrn als Brandopfer darbringen –