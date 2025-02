Elberfelder Bibel

Sündopfer für unwissend begangene Sünden

1 Und der Herr redete zu Mose:

2 Rede zu den Söhnen Israel und sage: Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen {irgendetwas} , was der Herr zu tun verboten hat , und irgendeines von ihnen tut –

3 wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes , dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen!

4 Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten.

5 Und der gesalbte Priester nehme von dem Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Begegnung;

6 und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge von dem Blut siebenmal vor den Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin.

7 Und der Priester tue {etwas} von dem Blut an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks, der im Zelt der Begegnung vor dem Herrn {steht}. Alles Blut des Stieres aber soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung {steht}.

8 Und alles Fett vom Stier des Sündopfers soll er von ihm abheben: das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das an den Eingeweiden ist,

9 und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen {und} das an den Lenden ist, und den Lappen über der Leber: bei den Nieren soll er es abtrennen,

10 ebenso wie es vom Stier des Heilsopfers abgehoben wird; und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen lassen.

11 Aber die Haut des Stieres und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinen Unterschenkeln und seinen Eingeweiden und seinem Mageninhalt :

12 Den ganzen Stier soll er hinausbringen, nach draußen vor das Lager, an einen reinen Ort, an den Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden.

13 Und wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt, und die Sache ist verborgen vor den Augen der Versammlung, und sie tun irgendetwas von alledem, was der Herr zu tun verboten hat , und werden schuldig;

14 wird dann die Sünde erkannt, mit der sie sich dagegen versündigt haben, dann soll die Versammlung einen Jungstier als Sündopfer darbringen, und sie sollen ihn vor das Zelt der Begegnung bringen.

15 Und die Ältesten der Gemeinde sollen vor dem Herrn ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen, und man soll den Stier vor dem Herrn schlachten.

16 Und der gesalbte Priester bringe {etwas} von dem Blut des Stieres in das Zelt der Begegnung,

17 und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge vor dem Herrn siebenmal gegen den Vorhang hin.

18 Und von dem Blut tue er {etwas} an die Hörner des Altars, der vor dem Herrn, also im Zelt der Begegnung, {steht}. Alles Blut soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung {steht}.

19 All sein Fett aber soll er von ihm abheben und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen.

20 Und er soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers getan hat; ebenso soll er damit tun. Und so erwirke der Priester Sühnung für sie, und es wird ihnen vergeben werden.

21 Und er soll den Stier hinausbringen, nach draußen vor das Lager, und ihn verbrennen, ebenso wie er den ersten Stier verbrannt hat: ein Sündopfer der Versammlung ist es.

22 Wenn ein Fürst sündigt und tut aus Versehen irgendetwas von alledem, was der Herr, sein Gott, zu tun verboten hat , und wird schuldig,

23 und seine Sünde, mit der er gesündigt hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht , dann soll er seine Opfergabe bringen, einen Ziegenbock , ein Männchen ohne Fehler.

24 Und er soll seine Hand auf den Kopf des Ziegenbockes legen und ihn schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer vor dem Herrn schlachtet: ein Sündopfer ist es.

25 Und der Priester nehme mit seinen Fingern {etwas} von dem Blut des Sündopfers und tue es an die Hörner des Brandopferaltars; und sein Blut soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen.

26 All sein Fett aber soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, wie das Fett des Heilsopfers . Und so erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, und es wird ihm vergeben werden.

27 Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat , und schuldig wird,

28 und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler, für seine Sünde, die er begangen hat.

29 Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten.

30 Und der Priester nehme mit seinem Finger {etwas} von seinem Blut und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen.

31 Und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird; und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn, und es wird ihm vergeben werden. –

32 Und wenn er ein Schaf bringt als seine Opfergabe zum Sündopfer, dann bringe er ein weibliches {Tier} ohne Fehler.

33 Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es als Sündopfer schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet.

34 Und der Priester nehme mit seinem Finger {etwas} vom Blut des Sündopfers und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen.

35 Und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett des Schafes vom Heilsopfer abgetrennt wird; und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf den Feueropfern des Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden.

