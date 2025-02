Elberfelder Bibel

3 und versammle die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung.

4 Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Zeltes der Begegnung.

5 Und Mose sprach zu der Gemeinde: Dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat.

7 Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel ; und er bekleidete ihn mit dem Oberkleid und legte ihm das Efod an und umgürtete ihn mit dem Gurt des Efods und band es ihm damit fest.

8 Und er legte ihm die Brusttasche an und legte in die Brusttasche die Urim und die Tummim ;

9 und er setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund, an seine Vorderseite, das {blumenförmige} Stirnblatt aus Gold, das heilige Diadem: ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte.

10 Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie.

15 Und er schlachtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat {etwas davon} mit seinem Finger ringsherum an die Hörner des Altars und entsündigte {so} den Altar. Und das Blut goss er an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er Sühnung für ihn erwirkte.