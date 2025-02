Elberfelder Bibel

1 Und es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten Israels,

5 Und sie brachten das, was Mose geboten hatte, vor das Zelt der Begegnung, und die ganze Gemeinde trat heran und stand vor dem Herrn.

6 Und Mose sagte: Dies ist es, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt; und die Herrlichkeit des Herrn wird euch erscheinen.

7 Und Mose sagte zu Aaron: Tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk! Opfere die Opfergabe des Volkes und tue Sühnung für sie, ganz wie der Herr geboten hat!

8 Und Aaron trat an den Altar und schlachtete das Kalb des Sündopfers, das für ihn war.

9 Und die Söhne Aarons brachten ihm das Blut, und er tauchte seinen Finger in das Blut und gab {etwas} davon an die Hörner des Altars, und er goss das Blut an den Fuß des Altars.